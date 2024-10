Café descafeinado é realmente livre de cafeína? Criança pode tomar?

"Alguns métodos de descafeinação utilizam solventes químicos (como cloreto de metileno e acetato de etila), que podem causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis. Além disso, o consumo excessivo pode aumentar o colesterol LDL ("colesterol ruim") devido a substâncias presentes nos grãos de café (chamadas cafestol e kahweol)", informa a médica Patrícia Santiago. Mas o impacto dessas substâncias no colesterol vai depender do método de preparo do café utilizado.

Quanto ao consumo do café descafeinado, segundo as fontes, deve ocorrer até seis horas antes de se deitar, para que a pequena porção de cafeína (de 2 ml até 5 ml por xícara) não atrapalhe o sono. "Melhor tomar o café mais pela manhã ou, no máximo, logo após o almoço. A quantidade por dia não é determinada, mas recomendo não passar de duas xícaras", informa a nutricionista Larissa Rocha. Santiago e Stroge preferem, respectivamente, até três a quatro xícaras ao dia.