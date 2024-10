Sintomas de colesterol alto para ficar atento e o que comer para controlar

Para manter o LDL em um nível saudável, deve-se evitar alimentos gordurosos em excesso, particularmente os de origem animal, como leite integral e derivados, gema de ovo, carnes gordas, miúdos (moela, coração, fígado etc.), frutos do mar (camarão, lagosta, mariscos, polvo, lula, caviar etc.).

O consumo de frutas, legumes e verduras, ricos em fibras e antioxidantes, tem ação benéfica sobre o perfil lipídico.

Veja a seguir alguns alimentos cujo consumo pode auxiliar na redução do colesterol ruim e/ou aumento do HDL (colesterol bom), quando associados a outros hábitos saudáveis, como dieta equilibrada e atividade física:

Grãos integrais (farelo de aveia, farinha de linhaça, farelo de trigo etc.): estudos indicam que o consumo de três porções (90 g) de grãos integrais por dia foi associado à melhora do perfil lipídico.

Peixes gordos: a recomendação é consumir duas vezes na semana peixes como salmão, sardinha, arenque, cavala, atum voador e linguado, ricos em ômega 3, de preferência assados.

Fitoesteróis: componentes exclusivos dos vegetais que possuem estrutura semelhante à do colesterol, e por isso competem com eles na digestão. Estudos indicam que 2 g ao dia levam a uma redução de 10% no LDL. Pode ser encontrado em alimentos como nozes, soja, amêndoas ou abacate, adicionados a alimentos ou ingeridos em cápsulas.