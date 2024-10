Cientistas identificam alternativas para tratamento da fibrose cística

A incorporação do Trikafta ao SUS foi uma grande conquista para os pacientes com fibrose cística no Brasil, beneficiando cerca de 1.700 pacientes. Com essa incorporação, o medicamento passou a ser disponibilizado gratuitamente, eliminando o alto custo direto para os pacientes, embora o valor ainda represente um investimento significativo para o sistema público de saúde.

Rota sintética mais simples

Apesar desse grande avanço, pacientes com fibrose cística que utilizam moduladores do CFTR continuam a enfrentar diversos sintomas e complicações, e nem todos os pacientes com FC são elegíveis para esses tratamentos. Isso reforça a necessidade de desenvolver combinações adicionais e/ou melhores de moduladores do gene para otimizar o resgate da função da proteína CFTR mutante.

O diagnóstico de fibrose cística no meu filho foi o que me motivou a dedicar à pesquisa sobre a doença desde 2016, buscando compostos alternativos para seu tratamento. Em colaboração com o Miquéias Lopes Pacheco, biomédico e pesquisador da Universidade Emory, nos EUA, identificamos duas moléculas promissoras neste sentido, levando ao depósito de um pedido de patente junto ao Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) por meio da Agência PUC-Rio de Inovação. A tecnologia agora faz parte do portfólio de patentes da PUC-Rio, disponível para licenciamento pela indústria.

Uma das principais vantagens de nossa abordagem é que a rota sintética para produção dos compostos é simples, eficiente e alinhada aos princípios da química verde, permitindo a sua produção em larga escala. Diferente da combinação tripla presente no Trikafta, tratam-se de moléculas com um arcabouço muito simples. Dentre estas, dois compostos se destacaram por suas potências in vitro contra a mutação mais prevalente no mundo, a mencionada F508-del.

Estes compostos foram obtidos como uma mistura de enantiômeros (mistura racêmica). Muitos compostos orgânicos, incluindo fármacos, existem como enantiômeros, que são imagens especulares — algo como reflexos em um espelho— não sobreponíveis, isto é, que não podem ser sobrepostas uma na outra (como as mãos direita e esquerda).