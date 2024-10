'Colocar outro vírus em mim?': medo de vacina da dengue é herdado da covid

Uma pesquisa feita no Brasil mostra como as pessoas e as comunidades lidam com a prevenção de dengue, zika e chikungunya. O estudo, divulgado nesta quinta-feira (24) e feito pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) com apoio da biofarmacêutica Takeda, foi realizado com moradores de Sinop (MT) e Montes Claros (MG).

Pandemia de covid-19 impactou prevenção

Hesitação vacinal herdada da pandemia. A pesquisa mostrou que a experiência com a vacinação durante a pandemia é frequentemente trazida ao discutir o tema, tanto entre aqueles que tomariam quanto entre os que não tomariam o imunizante contra a dengue.

Na pesquisa de campo em Sinop (MT), houve repetidas manifestações de desconfiança sobre a vacina da dengue. As razões apontadas para a hesitação foram a crença de que a vacina não foi testada por tempo suficiente, de que poderia induzir dengue em vez de proteger dela e de que poderiam ocorrer efeitos colaterais graves (perda de visão, problemas cardíacos). Pessoas com esta atitude também desconfiavam da vacina de covid-19, por razões muito similares.