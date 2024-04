Quem deve tomar vacina de dengue no SUS? Crianças de 10 a 14 já podem em SP

As crianças de 10 a 14 anos são o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue em 2024. O grupo concentra o maior número de hospitalizações, depois de pessoas idosas, e deve receber duas doses pelo SUS (Sistema Único de Saúde) — o intervalo entre elas é de 3 meses.

A distribuição de vacinas começou por 686 municípios com mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão da dengue e com maior predominância do sorotipo DENV-2 (a dengue tem quatro sorotipos). Consulte o site da prefeitura da sua cidade para saber mais.

O Ministério da Saúde havia priorizado crianças de 10 a 11 anos, mas ampliou a faixa etária diante da baixa procura, por isso é importante que pais e responsáveis levem seus filhos.