A dieta especial de Paul Mescal para Gladiador 2: frango, arroz e brócolis

De acordo com o ator irlandês Paul Mescal, de 28 anos, a preparação física para interpretar um gladiador no Império Romano foi rigorosa e contínua. Ele está prestes a estrear como Lucius no filme Gladiador 2, que chega às telonas brasileiras em 14 de novembro, dando sequência ao clássico de 2000.

Em duas entrevistas recentes, Mescal compartilhou detalhes sobre a rotina intensa que seguiu para alcançar o porte físico exigido para seu papel no filme.

Ele explicou como combinou treinos rigorosos com uma dieta específica, destacando a dedicação necessária para interpretar um gladiador convincente. A preparação não apenas transformou seu corpo, mas também o ajudou a mergulhar na mentalidade do personagem.