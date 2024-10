Estes 3 treinos para queimar gordura estão entre os melhores, diz a ciência

"A cada minuto que você passa fazendo treino intervalado de alta intensidade, você perde 93% mais gordura do que no treino contínuo. Se esse HIIT ainda for um sprint, você perde 2,59 vezes mais gordura do que em um treino contínuo, ou seja, para quem tem pouco tempo para treinar, a atividade intensa é uma ótima solução."

O HIIT exige muito do organismo, por isso é muito importante realizar exames médicos para saber se você está apto a realizar esse tipo de exercício, e ter acompanhamento de um profissional de educação física.

Pular corda vale por treino inteiro

Imagem: iStock

Segundo uma pesquisa sobre performance esportiva publicada em 2021 no Journal of Sports Science, esse exercício físico trabalha força, velocidade e agilidade e queima, em média, 700 calorias por hora, por ser uma atividade intensa, contribuindo para o controle do peso.

Quem está iniciando ou possui alguma contraindicação deve procurar ajuda de um profissional de educação física. Ele vai orientar sobre a intensidade e a duração adequadas do exercício, além de montar o plano com foco no fortalecimento da musculatura antes de investir com mais ênfase nos saltos com corda.