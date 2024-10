Como homens podem reduzir as mamas com exercício e definir peitoral

Já o tecido adiposo da mama tem morfologia diferente e, quando muita adrenalina é secretada, o corpo não consegue mobilizar a gordura desse local. Ela é mais facilmente perdida quando a liberação de adrenalina ocorre aos poucos e de forma constante.

Musculação não ajuda?

Imagem: LightFieldStudios/IStock

Atividades cardiovasculares moderadas são as melhores opções para reduzir o excesso de gordura na região das mamas. Porém, realizar apenas exercícios aeróbicos também provoca a perda de músculos.

O ideal é investir em um trabalho multidisciplinar, com exercícios de musculação e aeróbico, para aliar a perda de gordura com a hipertrofia muscular da região. Supino, crucifixo, flexão de braços e desenvolvimento são alguns dos movimentos clássicos que aumentam os músculos do peitoral. E não pense que executá-los pode fazer com que as mamas continuem grandes. O visual de um peito musculoso é bem diferente do de um "gorduroso".

Investir na musculação é importante pois, como os exercícios de força aumentam a área do peitoral, a gordura será distribuída de forma mais uniforme, reduzindo as mamas masculinas.