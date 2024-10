Folha de cajueiro ajuda a desintoxicar, restaurar pele e controlar diabetes

Propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antimicrobianas.

Sistema endócrino:

Auxilia no tratamento de diabetes, hipertensão e colesterol.

Sistema imunológico:

Combate inflamações ligadas a doenças crônicas como artrite e problemas cardíacos.

Em 2021, um estudo da Uespi (Universidade Estadual do Piauí) analisou a folha do caju ainda para o tratamento de tendinites. "[A ideia] surgiu a partir de um insight, de uma vivência no interior, aquele costume de estar tratando as doenças com o que a natureza nos dá", afirmou a pesquisadora Amanda Virginia.