Talos e folhas: aprenda truques para higienizar direito e aproveitar 100%

Depois, enxágue as folhas em água corrente e mergulhe-as na solução de hipoclorito de sódio, seguindo o processo anteriormente descrito. "É importante não confundir com hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, que é altamente corrosivo e tóxico", ressalta Soares. Por fim, com as folhas limpas, seque-as bem em uma centrífuga ou com papel toalha.

Limpeza em partes ou inteira?

Ao serem questionados sobre se as verduras devem ser higienizadas inteiras, de uma vez, ou em partes, à medida que são consumidas, os especialistas divergem. Para Brito, deve-se higienizar tudo, mesmo que não vá consumir inteiro.

O nutricionista acrescenta que esse processo também facilita e economiza tempo no preparo das refeições, uma vez que folhas e talos ficam armazenados e prontos para o consumo. Em relação à durabilidade, se bem secos após a higienização tendem a durar mais tempo sob refrigeração. Mas, para isso, devem ser estocados em um recipiente hermético, garantindo um microambiente selado.

Por outro lado, Keyth Sulamitta, coordenadora do curso de nutrição do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa), prefere destacar e higienizar apenas o que será consumido de imediato. "Pode guardar de volta, pois a duração de verduras é de até uma semana, ou mais, se forem adquiridas frescas e mantidas no inferior da geladeira, onde a temperatura é mais estável", acrescenta Soares.

Nesse meio-tempo, se algum inseto estiver ali e mordiscar a verdura, saiba que depois de higienizada, ela pode ser consumida sem risco, pois as marcas não transmitem doenças aos humanos. "É seguro. Remova as partes muito danificadas e lave as folhas completamente antes de consumir", orienta Sulamitta.