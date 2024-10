Será que você é ambivertido? Conheça 6 vantagens dessa personalidade

Jung catalogou as diferentes características do introvertido e do extrovertido em sua famosa obra "Tipos Psicológicos" (1921). Mas descobriu que não existem sujeitos introvertidos ou extrovertidos puros, ou seja, cada um de nós demonstra comportamentos em algum ponto da escala entre os extremos, estando alguns mais próximos de uma ponta e outros de outra.

Quanto aos que estão exatamente na zona intermediária, que não se identificam com nenhum dos lados, são chamados de ambivertidos. "São sujeitos cuja personalidade pode tirar proveito dos pontos fortes de ambos os lados, conforme pede a situação e o contexto", explica Eduardo Perin, psiquiatra e psicoterapeuta pela Unifesp.

Os ambivertidos conseguem se identificar e se comunicar tanto com os introvertidos quanto com os extrovertidos, acrescenta Perin. Em síntese, não se enquadram em uma categoria específica, mas têm a capacidade de se adaptar e conectar com qualquer um com facilidade, adquirindo uma gama diversificada de habilidades, benefícios e até equilíbrio psicoemocional.

Vantagens de ser ambivertido

Imagem: iStock

Na psicologia, o primeiro a usar o termo ambivertido foi o psicólogo americano Edmund S. Conklin, em 1923. Desde então, esses indivíduos são comparados a bilíngues, no sentido de dominarem em duas versões aspectos psicológicos e emocionais, destacando-se por terem: