Chegar cedo ou atrasado diz muito sobre sua personalidade; entenda

Segundo o psicólogo social e escritor britânico Oliver Burkman, os que chegam tarde são pessoas consideradas controladoras. "Querem estar no controle da situação, ser o centro das atenções ao chegar", disse ele em entrevista à BBC.

Ele explica que longe de ser um sinal de arrogância e despotismo, é preciso levar em consideração que há pessoas acostumadas a ter suas vontades realizadas desde pequenas. "Há algo de tocante nessa necessidade de chamar atenção, e de não se sentir bem se não a receber", pontua.

Mas estudos científicos citam outros motivos. Uma pesquisa do Departamento de Sociologia da Universidade de San Diego (EUA) afirma que as pessoas que sempre chegam tarde são mais otimistas com o tempo que têm para realizar uma tarefa.

Nesse sentido, Diana Delonzor, especialista em administração de tempo, disse ao jornal americano The New York Times que há dois tipos de pessoas que estão sempre atrasadas:

Os acelerados: aquelas pessoas que gostam da adrenalina de deixar tudo para a última hora.

Os produtores: são os otimistas que acreditam poder fazer muito mais do que podem em certo prazo.