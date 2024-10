Dá para conciliar ganho de músculos com atividades aeróbicas, como corrida?

Quem faz musculação com o objetivo de ganhar muita massa muscular costuma ouvir que é melhor evitar as atividades aeróbicas (corrida, bike etc.), pois elas atrapalham a hipertrofia. Isso realmente pode acontecer, pois são exercícios chamados de concorrentes, que ativam vias metabólicas diferentes, com a possibilidade de um interferir no resultado do outro.

Enquanto os exercícios com pesos estimulam o anabolismo (processo de construção dos tecidos, incluindo o muscular), o treino aeróbico favorece um estado de catabolismo (processo de quebra de substâncias, geralmente carboidratos e gordura, para liberação de energia, mas a proteína dos músculos também pode se degradada e usada como combustível).

No entanto, deixar de fazer aeróbica não é uma boa para a saúde, já que essa atividade melhora o condicionamento cardiovascular, fortalecendo o coração, aumentando a capacidade pulmonar e reduzindo a pressão arterial, por exemplo. Mas há formas de minimizar a interferência do treino aeróbico no crescimento muscular. Veja como: