Rota da Luz: 'Pedalei até Aparecida (SP) e voltei para casa transformado'

Duração ideal: dois a três dias.

Tipo de terreno: terra batida, cascalho, asfalto em alguns trechos.

Nível de dificuldade: intermediário a avançado (por conta das subidas).

Minha experiência na prática

Fiz o trajeto em dois dias intensos de pedal, acompanhado de um amigo. O primeiro dia foi desafiador: chuva contínua, noite caindo, lanternas fracas e muita lama. Tivemos que confiar na intuição e um no outro para não desanimar. Terminamos o dia já no escuro, acolhidos por uma pousada rural com comida caseira e banho quente — o paraíso dos ciclistas.

Há pousadas simples e acolhedoras ao longo do caminho, especialmente em pequenas comunidades rurais. Muitas delas já estão acostumadas com ciclistas e peregrinos. Minha dica: ligue antes, reserve com antecedência e confirme se oferecem jantar e café da manhã — energia e descanso são indispensáveis nessa jornada.