Quais são os prós e contras do consumo de whey protein?

É recomendável ainda evitar suplementos com grandes quantidades de aditivos alimentares na lista. Por isso, as versões sem sabor, do ponto de vista nutricional, são melhores do que as com sabor. Já para quem é alérgico ou intolerante à lactose, somente o consumo do whey isolado está permitido, já que não contém esse açúcar natural do leite em sua composição.

*Com informações de reportagem publicada em 22/01/2025