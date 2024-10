Teste de creatinas gera nova polêmica e acusações de 'youtuber aliciado'

A Abenutri (Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais) divulgou uma análise com algumas creatinas disponíveis no mercado de suplementos, no dia 10 de outubro. A avaliação contou com 88 produtos de diferentes marcas e verificou a composição de todas elas, atestando se a quantidade de creatina indicada no rótulo condiz com o que realmente tem no produto.

Entretanto, logo no início do texto de divulgação da análise, uma informação chama atenção: "Importante salientar que as empresas Supley (fabricante marcas Probiotica e Max Titanium), BRG (Integralmedica e Darkness), Rainha Laboratórios (Body Action) e Dux Nutrition tiveram seus produtos analisados, porém entraram com medidas jurídicas para não divulgação dos resultados".

O atrito entre a associação e algumas marcas não é novidade. Em julho de 2023, a Abenutri também lançou um laudo com a avaliação de creatinas disponíveis no mercado brasileiro e os resultados geraram controvérsias e brigas nos bastidores, como VivaBem já mostrou. As análises divulgadas neste mês provocaram novos debates e acusações entre empresas e associações que representam o mercado.