Gordura no fígado: o que comer e evitar para reduzi-la com sucesso

Imagem: iStock

A esteatose hepática (conhecida como gordura no fígado) vem se tornando uma das principais doenças no órgão. O distúrbio é caracterizado pelo acúmulo de gordura no interior das células do fígado e é basicamente causada por alimentação, sobrepeso e sedentarismo. Entretanto, o consumo de alguns remédios, como os corticoides, também provoca a condição, além de existir um fator genético.

Se não tratada ou controlada, a esteatose hepática pode gerar uma inflamação, também chamada de esteatoepatite, que leva à morte celular e um processo de fibrose (cicatrização). Com o passar dos anos, a condição pode progredir para cirrose hepática e também pode resultar em câncer de fígado. Em situações mais graves, o transplante é necessário.

O combate ao problema envolve prioritariamente mudanças no estilo de vida, com dieta saudável e prática de atividade física, a fim de se controlar o excesso de peso, a resistência à insulina, os níveis de colesterol e triglicérides e a pressão arterial.

Cerca de 30 minutos de atividades aeróbicas pelo menos cinco vezes por semana e exercícios de resistência muscular pelo menos duas vezes por semana são medidas que auxiliam o metabolismo e a queima de gordura.

A seguir, veja a alimentação adequada para desintoxicar e melhorar a saúde de seu fígado.