Por que reduzir o colesterol 'ruim' é melhor do que aumentar o bom

Doenças como diabetes e hipotireoidismo, assim como o uso de certos medicamentos, como diuréticos, beta-bloqueadores, anabolizantes e hormônios femininos (como estrógenos e progestágenos), podem reduzir os níveis de HDL. A genética também desempenha um papel importante nos níveis do bom colesterol, influenciando a produção e a regulação de proteínas envolvidas em seu metabolismo e transporte. No entanto, "as alterações genéticas que afetam o metabolismo do HDL são menos comuns em comparação com a redução dos níveis de HDL causada por condições como a síndrome metabólica", declara Helma Veloso, doutora em nutrição e professora da UFMA (Universidade Federal do Maranhão).

O envelhecimento também afeta os níveis de colesterol, impactando negativamente a relação entre o LDL e o HDL. Essa mudança é particularmente pronunciada em mulheres que se aproximam da menopausa, o que contribui para o aumento do risco de doenças cardíacas nelas.

"Embora a reposição hormonal possa melhorar a qualidade de vida ao aliviar sintomas da menopausa, ela não oferece benefícios significativos na redução do risco de infarto ou AVC, relata a cardiologista.

Conforme diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a reposição hormonal é considerada ideal quando realizada até dez anos depois do início do climatério. Após esse período, o uso de reposição hormonal pode elevar os riscos à saúde cardiovascular.

De acordo com os especialistas consultados por VivaBem, adotar um estilo de vida saudável traz um impacto direto não só no aumento do colesterol bom, como também na redução do colesterol ruim. Aqui estão algumas dicas recomendadas por eles:

Exercício físico regular: praticar exercícios físicos regularmente, especialmente atividades aeróbicas, como caminhar, correr ou andar de bicicleta, pode elevar significativamente os níveis de HDL. É recomendado que se realize pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana. Além disso, incorporar exercícios de força muscular e alongamentos pode potencializar os benefícios para a saúde cardiovascular. "Para melhorar o perfil lipídico, particularmente o HDL, é essencial realizar exercícios aeróbicos com intensidade entre 60% e 80% da capacidade máxima. Essa capacidade pode ser avaliada por testes como o ergométrico ou o cardiopulmonar", diz Dietrich.