Ele teve câncer de pele aos 31 anos: 'Era normal ficar vermelho e ardendo'

O processo demorou quatro meses, nesse tempo, o tumor voltou a crescer, chegando a ficar maior do que antes da cirurgia. Fiquei angustiado, mas no final deu tudo certo. Iniciei o tratamento em março de 2018, tomo quatro comprimidos diariamente e a cada 15 dias faço a imunoterapia por meio de infusão venosa no hospital.

A resposta inicial foi bem rápida, o tumor diminuiu consideravelmente de tamanho em dois dias, mas sofri com vários efeitos até ajustarem a dose. Um deles foram as dores articulares, sentia muita dor para sentar e levantar. Também tive alteração no paladar —água tinha gosto doce—, além de aftas, inflamação no olho e uma pneumonia medicamentosa.

Após o período de adaptação e de ajuste da dose, hoje em dia só fico um pouco cansado no dia seguinte à imunoterapia, mas de forma geral me sinto bem, consigo trabalhar, me exercitar e ter uma vida normal.

Antes de entrar para o estudo clínico congelei o sêmen porque a médica explicou que as medicações poderiam afetar minha fertilidade. Durante o tratamento, eu e a minha esposa fizemos uma fertilização in vitro.

A gestação, o apoio incondicional da Marcela e o sonho de me tornar pai foi o que mais me fortaleceu para lutar contra o câncer. Precisava sobreviver, estar vivo para poder segurar meu filho, o João Gabriel, no colo, brincar e cuidar dele. Além disso, sou uma pessoa de fé, mantive minha cabeça boa e não deixei me abater.

Guilherme com a esposa e o filho Imagem: Arquivo pessoal

Estou com o quadro estável, continuo fazendo o tratamento e tomo todos os cuidados em relação ao sol. Evito me expor aos raios solares por muito tempo, aplico o protetor solar duas vezes ao dia mesmo em dias nublados.