Dá para ter um bronzeamento saudável? Ou queimar a pele é sempre perigoso?

Aposte nos autobronzeadores

Se ainda assim você quer se livrar do tom de pele "branco escritório" e quer ter um bronzeado, há uma solução segura: os autobronzeadores.

"Eles tingem a pele, como tinturas, mas não saem depois do primeiro banho. Permanecem na pele por mais algum tempo", diz Jade Cury, dermatologista do Hospital das Clínicas da FMUSP (Faculdade de Medicina da USP), do Instituto do Câncer de São Paulo (Icesp) e vice-presidente da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) regional São Paulo.

Vendidos em farmácia, são como hidratantes para espalhar pelo corpo e contêm uma substância que, em contato com a pele, gera a produção de um pigmento muito parecido com a melanina. Esse pigmento dá a cor à pele e é eliminado à medida que a pele se renova naturalmente. Ele não age sobre a melanina, não altera as células e não oferece risco de causar manchas dermatológicas nem câncer de pele.

Confira o melhor conteúdo sobre a estação mais quente do ano na página especial do UOL no Verão.

O UOL no Verão tem o patrocínio de Chevrolet, Natura, Cerveja Sol, SBP, Huggies, Claro, Eno, Sprite e Decathlon.