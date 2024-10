Meningite: o que é, quais os sintomas e como se dá a transmissão?

Qual o tratamento da meningite?

No caso das meningites bacterianas, é feito com antibióticos aplicados na veia. Nesse caso, é necessária a internação hospitalar. Quanto mais rápido o tratamento começar, menor a possibilidade do quadro evoluir de forma negativa.

Para as meningites virais, o tratamento é considerado de suporte, embora em certos casos provocados por herpes ou influenza o uso de antivirais possa ser indicado. Os medicamentos antitérmicos e analgésicos são úteis para aliviar os sintomas. Em alguns casos, o paciente pode voltar para casa, pois geralmente em alguns dias o quadro estará resolvido.

As meningites por fungos são tratadas com antifúngicos por longo período. Já os quadros causados por parasitas também possuem tratamento específico, em geral, com o paciente internado.

Quais as vacinas contra meningite?

As vacinas contra meningite disponíveis no calendário de vacinação do Ministério da Saúde são: