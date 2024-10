Como é a síndrome de envelhecimento precoce de homem que morreu aos 28 anos

Um homem portador da síndrome de Hutchinson-Gilford, que compartilhava a rotina com a doença nas redes sociais, morreu na Itália, neste fim de semana. Ele tinha 28 anos. Conheça abaixo os sintomas e riscos da doença, que acelera o processo de envelhecimento do organismo.

A síndrome

Distúrbio causa alteração em uma proteína da célula, resultado em envelhecimento precoce. Também conhecida como progeria, a síndrome de Hutchinson-Gilford (HGPS) provoca defeitos de replicação celular, manutenção e senescência —processo metabólico do corpo ligado ao envelhecimento— em uma espécie de "efeito cascata". No organismo do portador, a doença faz com que não se produzam mecanismos antioxidantes de controle do envelhecimento.

Desestruturação celular impacta diferentes processos do organismo. Ao funcionar de maneira ineficaz ou errônea, as células passam a ser menos resistentes à passagem do tempo, prejudicando órgãos e tecidos com alta taxa de replicação. As células da pele e do sangue, por exemplo, são impactadas pela síndrome, gerando resultados na aparência física do portador. Segundo especialistas, a progeria não causa efeitos negativos na parte cognitiva, porém indica expectativa de vida de apenas 13 anos.