4 sinais de que seu treino está dando resultados e quando mudar

Você começou a se exercitar e está animado para cumprir as metas fitness que traçou para este ano. Mas, apesar de toda a suadeira na academia ou no parque, ainda fica em dúvida se realmente está no caminho certo para conseguir os tão sonhados resultados. Esse cenário parece familiar?

A seguir, veja como reconhecer os principais sinais de que o treino está, sim, funcionando.

1. Dor muscular tardia

Um treino não precisa deixar você todo dolorido no dia seguinte para ser eficiente. No entanto, principalmente em iniciantes, sentir desconforto em algumas partes do corpo é um bom indicativo de que seu organismo foi tirado da zona de conforto e os músculos foram submetidos a um estresse positivo para o ganho de força ou resistência.