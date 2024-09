5 truques para se motivar, transformar o treino em hábito e não desistir

5. Veja os resultados além da balança

A balança só mostra o peso. E músculos também pesam! Por isso, é possível você estar perdendo gordura e os dígitos na balança seguirem praticamente iguais. Quem faz atividade física deve ficar de olho na composição corporal (massa muscular x massa gorda/percentual de gordura). Você pode descobrir isso por meio de uma avaliação física ou em uma balança de bioimpedância. Não tem acesso a esses recursos? Tire as medidas da sua cintura ou fique de olho nas roupas que começam a ficar largas.

Fontes: Alexandro Andrade, professor do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, coordenador do laboratório de psicologia do esporte e do exercício e do programa de pós-graduação e doutorado em ciência do movimento humano na Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina); Claudia Lucia Menegatti, professora de psicologia da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); Gabriel Ganme, médico do esporte pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e responsável pelo Ambulatório de Medicina dos Esportes de Aventura do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp; Rita Calegari, psicóloga da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo; Renato Dutra, educador físico especialista pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Paulo Scheuer, educador físico especializado pela Universidade de São Paulo (USP).

*Com informações de reportagem publicada em 17/09/2019 e 20/07/2018