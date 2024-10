O que é a dieta lactovegetariana, que Cid Moreira fazia desde os 30 anos?

Cid era lactovegetariano desde jovem

Em uma entrevista para a Folha de S.Paulo em 2023, realizada em comemoração ao seu 96º aniversário, o jornalista comentou sobre sua escolha e afirmou que era uma questão de "convicção".

Sou cristão e lactovegetariano, ou seja, como algumas coisas lácteas, mas não consumo carne desde os meus 30 anos, por questão de convicção. Não sinto falta de jeito nenhum. Meu coração está sempre bom, de três em três meses faço exames. Meus índices de sangue estão ótimos. Cid Moreira, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, em 2023

Em 2019, no programa humorístico Lady Night, com Tatá Werneck, ele detalhou sua alimentação, dizendo: "De manhã, eu só como frutas, e no almoço, muitos legumes e arroz integral".

Cid Moreira morreu no Rio de Janeiro, quatro dias após seu aniversário de 97 anos. Ele estava internado há um mês, revelou sua esposa Fátima Sampaio.

O apresentador, locutor e jornalista enfrentava dificuldade no funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de Fátima e da equipe médica.