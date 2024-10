Cid Moreira deixou instruções sobre enterro: 'Perto da primeira esposa'

Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira (3), no Rio de Janeiro, aos 97 anos.

Fátima Sampaio, mulher do primeiro âncora do Jornal Nacional (Globo), revelou alguns dos pedidos dele dos rituais pós-morte. "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi", disse em entrevista ao Encontro.

Ela também falou que pensa em fazer uma despedida em Petrópolis (RJ) antes, onde o casal morava. "Eu tô um pouco grogue e vou precisar de ajuda", confessou Fátima.