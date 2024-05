'Falavam que eu comia isopor': com doença rara, ela evita carnes e feijão

Dieta restrita. Segundo a médica, as pessoas consomem cerca de 2.500 miligramas do aminoácido fenilalanina por dia. Quem tem a doença deve ingerir de 250 mg a 350 mg. "Precisa de tratamento rigoroso com nutricionista", afirma.

Tratamento com fórmula e remédio. Pela ausência de alguns alimentos da dieta, a pessoa deve tomar todos os dias uma fórmula para atingir os níveis necessários de vitaminas e minerais. Além disso, um medicamento que simula a enzima deficiente ajuda a processar o que é ingerido de proteína.

Nova possibilidade. Em dezembro de 2023, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou uma terapia com enzima, indicada para pessoas com fenilcetonúria acima de 16 anos. Por enquanto, o medicamento não está disponível no SUS.

Se não tratada, a condição pode levar a:

Problemas comportamentais ou sociais;

Convulsões, tremores ou contrações nos braços e pernas;

Hiperatividade;

Alteração no crescimento;

Dermatite atópica;

Microcefalia.

O teste do pezinho, idealmente feito no terceiro dia de vida, é a forma de diagnosticar a doença.