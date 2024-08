Estudo aponta dieta melhor que a mediterrânea para perder peso

O modo de viver dos moradores das regiões banhadas pelo Mar Mediterrâneo como Grécia, Itália e sul da Espanha e da França está associado à saúde cardiovascular e à longevidade. Pesquisas no mundo inteiro também o relacionam com a prevenção de diabetes tipo 2, redução do colesterol ruim (LDL), menor incidência de Parkinson, Alzheimer e de alguns tipos de câncer como o de intestino e o câncer de mama.

Dieta vegana

Essa forma de se alimentar descarta o consumo de todos os tipos de carne (ave, gado, peixe, porco), assim como produtos de origem animal como embutidos, gelatina, à base de ovos e leite. Pode até excluir mel.

É fato que quem decide comer só vegetais reduz o risco de doenças crônicas como as do coração, diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer e a obesidade. Mas quando uma dieta restringe totalmente o consumo de um determinado grupo de alimentos, as vantagens esperadas podem ser prejudicadas pela presença de deficiências de vitaminas e minerais. Além disso, há muitos vegetarianos/veganos obesos ou com sobrepeso por alto consumo de carboidrato. Por isso é necessário se consultar com profissionais e fazer acompanhamento.

