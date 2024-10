Scheila e Gracyanne reverteram harmonização facial; qual o 'antídoto'?

No Brasil, estão autorizados a realizar harmonização médicos (dermatologistas e cirurgiões plásticos), dentistas, farmacêuticos e biomédicos.

Procure um bom profissional e pesquise sobre sua linha de atuação. E vale lembrar que médicos são proibidos de postar fotos de antes e depois de seus pacientes nas redes sociais, então o ideal é não basear a pesquisa nisso.

Cuidado com os padrões das redes sociais

Celebridades estão o tempo todo experimentando novos procedimentos, e, com a grande exposição nas redes sociais, muitos acabam entendendo que precisam fazê-los também.

No caso da harmonização facial, alguns pacientes chegam às clínicas acreditando que terão resultados milagrosos. É responsabilidade do profissional delimitar as reais possibilidades e reforçar que se trata de uma intervenção com prazo para acabar.

*Com reportagem de 03/04/2024