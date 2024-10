'Queria estar mais leve e natural', diz Gracyanne após mudança na aparência

Questionada se já se arrependeu de algum procedimento estético, a ex de Belo afirma:

Não me arrependo, tudo são fases, no passado a tecnologia não era tão avançada. Hoje os produtos são melhores e existem maneiras de cuidar da pele com tecnologia de ponta sem precisar preencher.

Sempre alvo de comentários, alguns negativos, Gracyanne se diz satisfeita com o resultado: "Minha pele está com viço e a aparência mais natural, em equilíbrio com meu corpo".

Rebateu críticas

Feliz com a nova fase, Gracyanne compartilhou uma sequência de fotos e vídeos para comemorar o fim do mês de setembro. Uma mulher comentou dizendo que ela tinha um "corpo muito exagerado".

A influenciadora respondeu e rebateu a crítica: "Meu Deus! Um mês feliz, que realizei tantas coisas incríveis. Tô aqui compartilhando e agradecendo, e você vê um corpo que acha exagerado. Que pena".