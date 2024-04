Eliezer retira harmonização facial; veja como funciona procedimento

Eliezer do Carmo contou em suas redes sociais que finalizou o processo de retirada de sua harmonização facial. O procedimento foi feito após sua saída do BBB 22 (Globo).

"Comecei a tirar no final do ano passado, comecei a reverter o processo do ácido, da mandíbula, do queixo, então meu rosto voltou a ter a anatomia normal", disse o influenciador.

Eliezer disse que teve "uma grande distorção de imagem" e que isso foi fundamental para iniciar a reversão do procedimento.