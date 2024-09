'Sofri muito': veja famosos que reverteram procedimentos estéticos

Ela, inclusive, confessa que se surpreendeu com as críticas por não ter valorizado sua beleza natural. "Realmente eu tinha exagerado, então retirei... Foi por pressão da sociedade que fiz, hoje eu me sinto mais natural e mais feliz".

Gabi Martinsé cantora e ex-participante do BBB 20 Imagem: Reprodução/Instagram

"Retirei tudo"

Lucas Lucco praticamente deu o pontapé no movimento de reflexão sobre os procedimentos estéticos em 2020. Ao Fantástico (Globo), o artista surpreendeu ao falar que tinha se arrependido da harmonização fácil.

Você se olha e não enxerga seus traços.

No ano seguinte, ele reverteu o procedimento estético e afirmou que havia voltado a se reconhecer. "Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência, já faz uns meses. Então, pro pessoal que pergunta, eu estou muito satisfeito. Assim que a gente conseguiu retirar todo o produto, consegui voltar com minhas expressões normais."