Doença mão-pé-boca é muita contagiosa: entenda causas e seus sintomas

Imagine uma enfermidade cujos sintomas acometem várias regiões do corpo ao mesmo tempo, dificultando a prática de atividades como comer, caminhar e manusear objetos. Ao manifestar-se por meio de feridas dolorosas na boca e na língua, além de erupções nas palmas das mãos e na sola dos pés, a doença ou síndrome mão-pé-boca é um incômodo comum que pode durar por até mais de 1 semana.

Definida como altamente contagiosa, essa enfermidade pode afetar qualquer pessoa, mas é mais frequente entre crianças com idade inferior a 5 anos. Relacionada a alguns vírus da família dos enterovírus, a doença é considerada sazonal em países de clima temperado: no verão ou no começo do outono, são comuns surtos em escolas e creches.

Na maioria das vezes, a síndrome é autolimitada, isto é, se resolve sozinha, sem a necessidade de medicamentos específicos contra o vírus, mas a depender da gravidade do quadro, pode ser necessária intervenção médica para controle de suas manifestações. As maiores preocupações são eventuais complicações neurológicas e cardíacas. No entanto, elas são raras.