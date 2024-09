Mortes na Bahia após comer mortadela: o que é o botulismo e como se pega?

No botulismo alimentar, a contaminação acontece por ingestão de toxinas em alimentos contaminados e que foram produzidos ou conservados de forma inadequada. O contato com a bactéria pode acontecer por meio de alimentos em conservas e embutidos de vegetais e frutas (principalmente as artesanais, como, por exemplo, palmito, picles); carnes e derivados cozidos, curados ou defumados de maneira artesanal; pescados defumados, salgados e fermentados; frutos do mar; leite; e derivados. Raramente a transmissão acontece com alimentos enlatados industrializados.

A prevenção está nos cuidados com alimentos. É importante atenção na hora de higienizar os produtos e as mãos, e a recomendação é evitar ingerir alimentos em latas estufadas, vidros embaçados, embalagens danificadas ou com alterações no cheiro e aspecto. Antes do consumo, o ideal é ferver ou cozinhar por 15 minutos produtos industrializados e conservas caseiras.

Quais os principais sintomas da doença?

De acordo com a Mayo Clinic, centro de referência dos EUA, os primeiros sinais mais evidentes do botulismo incluem fraqueza muscular, pálpebras caídas, voz fraca, vertigem, secura na boca e visão turva.

Contudo, a principal manifestação clínica do botulismo é uma neuropatia aguda flácida, que se caracteriza por uma paralisia súbita. Isso acontece devido ao bloqueio de certos nervos na placa neuromuscular, responsável pelo controle dos músculos, o que resulta na perda de movimentos. Também é conhecida como 'flácida' devido à falta de rigidez muscular. Os músculos ficam moles e fracos.

Em geral, nos casos de contaminação alimentar, essa paralisia é simétrica, afetando ambos os lados do corpo, como ambos os braços e as pernas, enquanto o estado de consciência da pessoa permanece intacto. É importante observar que, embora possa haver diminuição dos batimentos cardíacos, a pressão arterial tende a permanecer normal. Outro aspecto interessante é a ausência de febre.