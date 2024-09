7 hábitos e alimentos que aumentam a gordura abdominal e são perigosos

Alimentos que somam quilos

Imagem: Getty Images

Certos alimentos contribuem significativamente para o acúmulo de gordura abdominal, especialmente quando consumidos em excesso. Em geral, eles são ricos em açúcares refinados, gorduras saturadas e trans, e carboidratos simples, que são rapidamente digeridos e podem levar a picos de açúcar no sangue. Além disso, alguns podem causar inchaço e retenção de líquidos, aumentando ainda mais a circunferência abdominal.

Refrigerantes; Doces; Frituras; Pães e massas feitos com farinha branca; Queijos gordos; Bebida alcoólica; Carnes processadas:

Surgimento da gordura abdominal

Depois de consumida, a gordura do alimento é absorvida no intestino e então é carregada por lipoproteínas, que servem exclusivamente para dar essa carona, até o fígado. "Nesse órgão, ela sofre uma série de transformações até dar origem a outras moléculas, como o colesterol HDL (bom) e o LDL (ruim), e passam a ser aproveitadas de diversas formas pelo organismo", diz Denise Costa Wiltgen Parodi, endocrinologista do Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro.