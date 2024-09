Dá energia e diminui constipação: benefícios da farinha de mandioca à saúde

1. Contribui com a digestão

A farinha contém fibras que podem melhorar a saúde intestinal, auxiliando na regularidade e prevenindo a constipação. As fibras ajudam a nutrir as bactérias benéficas do intestino, promovendo uma microbiota intestinal saudável.

2. É benéfica para o coração

As fibras presentes na farinha de mandioca também desempenham um papel importante na saúde cardiovascular, já que ajudam na regulação dos níveis de colesterol.

Essas fibras, principalmente as solúveis, ajudam a reduzir a absorção de colesterol no intestino, levando a uma diminuição dos níveis de LDL (conhecido como "colesterol ruim"). Isso ajuda a diminuir o risco de problemas no coração.

3. Aumenta a energia

Como uma fonte de carboidratos de digestão lenta, a farinha de mandioca fornece energia de forma gradual, o que ajuda a manter os níveis de energia estáveis ao longo do dia.