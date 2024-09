Tá com aquela coceira? Não é só alergia: veja o que pode ser e como aliviar

Atópica: ocorrem crises de prurido e eczema, em geral com início na infância, podendo se associar à asma ou rinite alérgica;

Seborreica: mais comum no couro cabeludo e regiões oleosas do corpo;

Herpetiforme: tem mais recorrência em pessoas celíacas ou intolerantes a glúten;

Psoríase: doença crônica motivada pela multiplicação das células da camada superficial da pele;

De contato: provocada pelo contato da pele com substâncias irritantes, como sabões, detergentes, água sanitária, etc. Também podem ser produzidas por mecanismos alérgicos, como ocorre na alergia a brincos, perfumes, cosméticos ou tecidos.

Tratamentos possíveis: os dermatologistas devem avaliar as características das lesões causadas pelas coceiras para poder receitar cremes hidratantes, à base de ureia, por exemplo, remédios corticoides ou antialérgicos.

Reações alérgicas

As picadas de inseto constituem causa frequente de prurido e são facilmente reconhecíveis, em geral ocasionando desconforto passageiro. As cicatrizes, independentemente da etiologia, também podem evoluir com coceira, que está relacionada ao processo de reparação do tecido danificado.

Outras causas comuns de coceiras por reações alérgicas estão relacionadas a calor ou suor excessivo, pelos de animais, poeira, medicamentos, cosméticos, alimentos e mais.

Tratamentos possíveis: cada caso prevê uma conduta médica, principalmente se houver sintomas graves, quando o paciente pode precisar de remédios injetáveis.