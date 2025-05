Memphis desperdiça pênalti e Corinthians perde da lei do ex

Walter ia caindo do lado esquerdo e, como um gato, voltou para espalmar a bola. O holandês ainda pegou o rebote, mas sem ângulo, e mandou pela linha de fundo.

A lei do ex dava o ar de sua graça, por gol evitado de Walter.

Absurdamente injuriados pela cavada, zagueiros do Mirassol foram para cima do corintiano que perdeu a cobrança e algum dinheiro de bônus.

Era tudo e só o que aconteceu em primeiro tempo modorrento, além de uma chance meio de susto dos donos da casa, com Yuri, o Castilho, porque o Alberto estava no banco, um minuto antes do pênalti, em bola que bateu nele na pequena área depois de batida de escanteio por Reinaldo pela esquerda.

Ah, sim, irritado, Memphis recebeu cartão amarelo, aos 39. Por isso não recebe bônus.

Por passes para gol, sim, recebe.