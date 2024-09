Nunca sabe de onde vêm os roxos achados no corpo? Veja 8 possíveis causas

3. Leucemia aguda e crônica: popularmente, costuma haver uma desconfiança de que qualquer mancha roxa que apareça na pele sem um motivo aparente esteja ligada à leucemia, mas os motivos podem ser variados. No caso da leucemia, as marcas são provocadas pela queda na produção das plaquetas.

4. Púrpura trombocitopenia imune: é provocada por uma inflamação dos vasos abaixo da pele. As manchas não doem e têm vários tamanhos. São resultado do extravasamento de sangue motivado pela queda no número de plaquetas (trombocitopenia). Recorrente em crianças e mulheres, a doença ocorre pois as células produzidas na medula óssea, ligadas à coagulação do sangue, são destruídas pelo próprio corpo.

5. Doença de Von Willebrand: genética e hereditária, é causada pela queda na produção do "fator de Von Willebrand (VWF)", uma proteína importante no processo de coagulação do sangue. A doença provoca manchas roxas e pintas vermelhas na pele, principalmente após a compressão de um membro. O tratamento envolve a reposição do fator de Von Willebrand e ácido tranexâmico para estancar os sangramentos das mucosas.

6. Púrpura trombocitopenia trombótica: é um distúrbio que envolve a formação de pequenos coágulos sanguíneos por todo o corpo. Eles bloqueiam o fluxo de sangue para órgãos vitais, como o cérebro, coração e rins. Os sintomas estão relacionados ao local do corpo em que esses coágulos formam.

7. Infecções: dengue, zika vírus e febre amarela têm o aparecimento de manchas roxas na pele entre seus sintomas. Toda infecção que causa interferência nas plaquetas e na coagulação do sangue pode gerar marcas.

8. Deficiência de vitamina C: a falta do nutriente pode tornar os pequenos vasos sanguíneos mais frágeis, rompendo-os de forma espontânea e causando sangramento local. O tratamento envolve aumentar a ingestão de alimentos ricos em vitamina C, como laranja, acerola, brócolis, couve.