Corinthians respira, mas leva enquadro a 2 mil km de casa antes de clássico

Por fim, a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, pela 8ª rodada do Brasileirão, foi o estopim. O público que compareceu em peso no estádio Maião, no interior paulista, não poupou o time das críticas.

Classificação e jogos Brasileirão

No Uruguai, os poucos torcedores que viajaram cerca de 30 horas para assistir à Sul-Americana fizeram protestos antes e depois do jogo. As frases "ai que saudade quando o Corinthians jogava com vontade" e "vamos jogar bola, ôoo" puderam ser ouvidas durante o aquecimento dos atletas.

Ao longo dos 90 minutos, houve apoio, apesar da má atuação no 1º tempo, e muita comemoração no gol da vitória, marcado pelo lateral esquerdo Matheus Bidu, aos 28 minutos do 2º tempo. O resultado manteve o time com melhor chance de classificação na Sul-Americana.

Após a partida, as organizadas aplaudiram, mas engataram nova cobrança: "É guerra. Domingo é guerra!". A menção é ao clássico contra o Santos, no próximo domingo, na Neo Química, às 16h (de Brasília).

Charles fez um 'mea culpa' pelo desempenho, mas justificou que o fato de jogar longe de casa, sem o peso da torcida, também interferiu. Em 2025, os corintianos bateram recorde de público da Arena e alcançaram uma marca histórica — acima dos 40 mil pagantes — em mais de 30 jogos consecutivos.