Ela mora há 16 anos no hospital: quando o leito é a única casa de pacientes

A enfermeira Antônia Mara dos Santos, 68, diz que todo o amor que a "filha de coração" recebe das profissionais ajudou a mulher a evoluir e a se comunicar melhor.

Você acolhe como família, né? No final do ano, a levo para minha casa para passar Natal e Ano Novo. Não tenho condições emocionais de me separar dela. Tanto que não me aposentei por esse motivo. Faz parte de mim. Eu a beneficio e ela me beneficia.

Antônia Mara dos Santos, enfermeira

Da esquerda para a direita, Sandra (de azul), Antônia e Nilzete Luz; de jaleco, a assistente social Marcia Caldas Imagem: Luiza Souto

'Dói o coração'

Num leito a poucos passos do quarto de Andrea, Maria*, 83, balbucia algumas palavras incompreensíveis. Ela apresenta confusão mental e está no hospital desde outubro do ano passado, quando foi internada com pneumonia e infecção urinária. Apesar de ter recebido alta em dezembro, segue no local, pois não tem para onde ir.

Vitória*, de 89, também está de alta e, diferentemente de Maria, até tem condições financeiras de se manter. Mas não sozinha. Ela foi encontrada em seu apartamento em Copacabana, na zona sul, ao lado do corpo do marido, e internada com asma. Sem filhos, os possíveis parentes localizados são idosos e não têm laços afetivos.