Quatro coisas que os antigos gregos e romanos sabiam sobre saúde mental

Por exemplo, o médico Célio Aureliano (século V d.C.) pensava que os pacientes que sofriam de insanidade poderiam se beneficiar de uma dieta variada, incluindo frutas e vinho suave.

Os médicos também aconselhavam as pessoas a tomar medicamentos à base de plantas. Por exemplo, a erva heléboro era administrada a pessoas que sofriam de paranoia. Entretanto, os médicos antigos reconheciam que o heléboro poderia ser perigoso, pois às vezes induzia espasmos tóxicos, matando os pacientes.

Outros médicos, como Galeno, tinham uma visão um pouco diferente. Ele acreditava que os problemas mentais eram causados por alguma ideia que havia se apoderado da mente. Ele acreditava que os problemas mentais poderiam ser curados se essa ideia fosse removida da mente e escreveu:

Uma pessoa cuja doença é causada pelo pensamento só é curada se cuidar da falsa ideia que tomou conta de sua mente, não por meio de alimentos, bebidas, roupas, moradia, banhos, caminhadas e outras (medidas) semelhantes.

Galeno achava que era melhor desviar os pensamentos de seus pacientes dessas ideias falsas, colocando novas ideias e emoções em suas mentes: