Vida parece chata? 10 sinais de que você vive no piloto automático

Pratique atenção plena: técnicas de respiração e concentração no momento presente (mindfulness) visam alcançar um estado de presença e consciência intencional. Ajudam a combater pensamentos dispersos, ansiedade e depressão.

Estabeleça metas pessoais: defina objetivos significativos para dar propósito à sua vida. Depois, anote-os. Isso torna o compromisso mais real e ajuda a manter o foco. Quebre ainda sua meta em etapas menores e defina prazos para cada uma.

Mude pequenas atitudes diárias: faça escolhas conscientes para suas ações cotidianas. Nesse processo, avalie as possibilidades, considere diferentes modos de fazer. Ao tomar decisões, informe-se antes e filtre muito bem opiniões alheias.

Viva o momento: aprecie as pequenas coisas do seu dia a dia e evite pensar excessivamente no futuro. Procure também não se apegar às coisas do passado.

Aprenda a dizer "não": defina limites e priorize o que é importante para você. Com dificuldades, comece com pequenos passos. Recuse pedidos simples e vá aumentando gradualmente. Use frases como "desculpe, mas não posso fazer".

Varie sua rotina: experimente comidas novas, caminhos alternativos e até mudanças de aparência. Nas horas livres, busque não só ficar em casa. Reserve tempo para atividades prazerosas, como hobbies e exercícios.