Bipolaridade: 'Tratamento errado me fazia transar com desconhecidos'

Esse medicamento acabou sendo um gatilho para uma virada de chave na minha cabeça. Foi nesse momento que os episódios de hipomania e euforia começaram. Minha vida se tornou ainda mais caótica. Oscilava de humor várias vezes na semana e, às vezes, várias vezes no mesmo dia.

Os episódios de euforia eram marcados pelo uso excessivo de álcool, misturado com remédios controlados, e maconha. Me colocava sempre em situações de risco, por me sentir inabalável naquele momento, sensação que era potencializada pela bebida alcoólica. Nesses episódios, pegava carona com pessoas desconhecidas e andava de moto em alta velocidade, pulava o muro do cemitério, deitava em cima dos túmulos para beber, fumar maconha e depois correr da polícia. Tudo para me sentir viva.

Só parei de beber quando quase fui abusada sexualmente aos 20 anos. Eu lembro de ter bebido muito e, no dia seguinte, acordei toda mutilada, com queimaduras no meu pulso que outras pessoas tinham feito em mim e eu também. Meu braço estava muito inchado. E um cara estava em cima de mim, se esfregando. Consegui empurrá-lo e sair dali.

Foi nesse momento que tive um lapso e percebi que algo estava realmente errado e precisava de ajuda. Parei de beber e retornei ao psiquiatra. O problema desses períodos de euforia é que sempre que eu estava bem, largava a medicação.

Comecei o tratamento de transtorno bipolar com lítio, o que me fez ficar estável por cerca de dez meses. Só que acabei abandonando o remédio por sentir que não precisava dele. Não tinha mais crises de depressão e nem de euforia, mas não durou muito e eu acabei trocado o vício da bebida pelo do sexo. Tinha relações sexuais recorrentes, com pessoas distintas. Eu as conhecia em plataformas de aplicativo e, às vezes, no mesmo dia, estava na casa delas e passava semanas transando.

Tinha uma falsa sensação de controle da minha própria vida porque tinha saído de casa para ir estudar em outro estado e não tinha mais o envolvimento com a religião.