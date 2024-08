Patricia Abravanel teve síndrome de Estocolmo após sequestro? Saiba o que é

A certa altura, ela foi convencida por um dos criminosos, Clark Olofsson, a falar no telefone com o então primeiro-ministro Olof Palme. "Acho que você está sentado aí jogando com as nossas vidas. Eu confio totalmente em Clark e no assaltante. Não estou desesperada. Eles não fizeram nada para nós. Ao contrário, eles têm sido muito gentis. Mas sabe, Olof, o que eu estou com medo é que a polícia ataque e cause a nossa morte", disse Kristen no telefone.

Jan-Erik Olsson desfilou pela rua depois que a polícia o levou sob custódia após o cerco de cinco dias Imagem: GettyImages

Posteriormente, os policiais invadiram mesmo o banco pelo teto e gritaram para que os reféns saíssem, mas eles se recusaram, achando que haveria um tiroteio que atingiria também os sequestradores. Na saída, reféns e criminosos se abraçaram, chocando o mundo. Mesmo assim, o terapeuta canadense Allan Wade, que entrevistou Kristin para suas pesquisas sobre o trauma, disse à BBC que síndrome de Estocolmo é "uma má representação da experiência dela".

"O termo síndrome de Estocolmo tem longas raízes no pensamento psicoanalítico da Europa. Mas, naquele momento, foi usado para silenciar e desacreditar uma jovem mulher com raiva que estava resistindo a uma violência, protegendo-se e protegendo outros por seis dias e meio. Foi usado para proteger a resposta da polícia", acredita Wade.

Após a situação, a vítima segue tendo sentimentos pelo agressor?

Em 2021, Kristin disse ao podcast BBC's Sideways que o diagnóstico "é bobagem". "É um jeito de culpar a vítima. Eu fiz o que podia para sobreviver."