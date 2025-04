Alan Patrick é o melhor 10 do Brasil

Aos 18 minutos, no Beira-Rio, Alan Patrick bateu escanteio pela esquerda na cabeça do jovem Victor Gabriel e o Inter empatou 1 a 1 com o Juventude, que havia feito 1 a 0, aos 3, com Batalla.

Aos 38 minutos, Alan Patrick bateu novo escanteio pela esquerda na cabeça de Victor Gabriel e o Inter virou para 2 a 1.

Aos 61, Alan Patrick bateu mais um escanteio pela esquerda, agora na cabeça do colombiano Borré e o Inter ampliou para 3 a 1.