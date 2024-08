Quer viver mais? Entenda o que o uso de fio dental tem a ver com isso

Atire a primeira pedra quem não morre de preguiça de passar fio dental na hora de escovar os dentes. Se você se identifica, vou te dar um motivo contundente para não falhar com esse hábito. Além de manter os dentes limpos, evitar o mau-hálito e evitar cáries etc., o uso regular do fio dental pode ser um fator crucial para o envelhecimento saudável e para a longevidade.

À medida que envelhecemos, nosso corpo passa por diversas mudanças, e a boca não é exceção. A saúde bucal está diretamente conectada à saúde geral, e problemas aparentemente simples, como a gengivite, podem ter consequências sérias se não forem tratados adequadamente.

Um estudo publicado na Journal of Aging Research destaca que a inflamação das gengivas pode estar relacionada a doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas e até demência.