Quanto tempo se exercitar para viver mais? Estudo de Harvard responde

Aumentar o tempo dos exercícios moderados, como caminhada, musculação e calistenia, proporcionou maior longevidade, de acordo com a pesquisa de Harvard. Realizar de 300 a 600 minutos por semana desse tipo de exercício reduziu o risco de morte em 26% a 31%, em comparação com quase nenhum exercício moderado em longo prazo. Já pessoas que atingiram apenas as metas mínimas para atividade física moderada tiveram um risco menor de 20% a 21%.

Por outro lado, fazer de 150 a 300 minutos por semana de exercícios vigorosos (como corrida, natação e ciclismo) também reduziu o risco de morte em 21% a 23%. Para quem mantinha a meta mínima, o risco foi 19% menor neste caso.

Para essa pesquisa foram analisados 30 anos de registros médicos e dados de mortalidade de mais de 100 mil adultos inscritos em dois grandes estudos: o Estudo de Saúde de Enfermeiras, exclusivamente feminino, e o Estudo de Acompanhamento de Profissionais de Saúde, exclusivamente masculino. Os dados incluíram medidas autorrelatadas de intensidade e duração da atividade física no tempo de lazer. Os participantes tinham em média 66 anos de idade.