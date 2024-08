7 tipos de câncer que mais matam e seus sintomas para prestar atenção

É o tumor que mais atinge e mata mulheres no Brasil e no mundo. Segundo o Inca, para cada ano do triênio 2023-2025 foram estimados 73.610 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 41,89 casos por 100 mil mulheres.

A doença é rara em mulheres jovens; a maioria dos casos ocorre a partir dos 50 anos. Homens também desenvolvem câncer de mama, mas a incidência nesse grupo representa apenas 1% de todos os casos da doença.

Sintomas:

Inchaço da mama;

Irritação;

Dor;

Vermelhidão;

Aparecimento de um caroço no seio.

3. Câncer colorretal (ou de intestino grosso/cólon e do reto)

Esse tipo de câncer resulta em 900 mil mortes anuais no mundo, atrás apenas do câncer de pulmão. No Brasil, a doença é o segundo câncer mais comum em homens e mulheres, com 45.630 novos casos anuais.