Câncer de fígado: sinal precoce pode ser observado durante refeições

Na maioria dos casos, o câncer de fígado está em estágio avançado quando é diagnosticado, mas alguns sintomas podem dar indícios da doença. Um sinal precoce que pode ser observado durante as refeições diárias é a falta de apetite.

Sintomas do câncer de fígado

A indisposição para comer pode ter relação com desconforto abdominal e náuseas. Alterações no apetite, no entanto, não são exclusivas do câncer de fígado, podem estar relacionadas a outras condições de saúde. Portanto, ao notar qualquer mudança, é importante consultar um médico para avaliação adequada.

Outras manifestações que podem indicar a doença são: